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В Сызрани таксист украл телефон

13 июля 2022 10:56
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В Сызрани таксист украл телефон

 В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился 25-летний местный житель, у которого похитили сотовый телефон. Причиненный ущерб он оценил на сумму более 60 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшего, полицейские выяснили, что имущество мужчина случайно оставил в салоне такси, когда возвращался домой из магазина. Самостоятельно вернуть имущество он не смог и обратился за помощью в полицию.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность, местонахождение водителя такси и задержали его – им оказался уроженец Ульяновской области 1989 года рождения. По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

В ходе допроса мужчина не стал отрицать своей причастности к присвоению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье сотовый телефон. У таксиста была возможность вернуть имущество законному владельцу, тем более, что при попытке обнаружить мобильное устройство самостоятельно, потерпевший связывался с диспетчером такси, разговаривал с водителем и даже предлагал ему вознаграждение, но мужчина решил оставить телефон себе.  В дальнейшем, по месту его проживания, в присутствии понятых обнаружено и изъято похищенное имущество, которое возвращено владельцу.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «В»  ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции предупреждают, что если вы нашли телефон, планшет, сумку, кошелек, денежные средства или любые другие предметы, представляющие собой материальные ценности, отнесите их в ближайший отдел полиции. Полицейские примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченное. Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может быть квалифицировано как преступление против собственности и повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

Теги: Кража

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