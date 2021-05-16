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В Сызрани студент украл у соседа два скутера

16 мая 2021 10:25
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В Сызрани студент украл у соседа два скутера

Во время обхода административного участка к участковым уполномоченным полиции обратился местный житель с сообщением о том, что из сарая во дворе его частного дома неизвестный совершил хищение двух скутеров.
Сотрудники полиции сообщили о случившемся происшествии и приметы похищенного имущества в дежурную часть.
Полицейские опросили заявителя, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. Хозяин похищенного имущества 1974 года рождения пояснил участковым уполномоченным полиции, что накануне в гости к нему заходили местные жители, в числе которых был 19-летний сосед - учащийся одного из техникумов Самарской области, который под каким-то предлогом заходил в сарай.
Полицейские в ходе подворового обхода навестили молодого человека по месту жительства, где обнаружили и изъяли похищенное имущество в принадлежащем ему гараже.
Как пояснил подозреваемый, он присмотрел скутеры заранее. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, подогнал ГАЗель и погрузил транспортные средства. В дальнейшем планировал продать похищенное, но не успел довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан стражами порядка.
Возбуждено уголовное дело.  Похищенные средства передвижения изъяли и вернули хозяину, сообщает облМВД.

Теги: кража скутер транспорт

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