В Сызрани студент украл у соседа два скутера

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Во время обхода административного участка к участковым уполномоченным полиции обратился местный житель с сообщением о том, что из сарая во дворе его частного дома неизвестный совершил хищение двух скутеров.

Сотрудники полиции сообщили о случившемся происшествии и приметы похищенного имущества в дежурную часть.

Полицейские опросили заявителя, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. Хозяин похищенного имущества 1974 года рождения пояснил участковым уполномоченным полиции, что накануне в гости к нему заходили местные жители, в числе которых был 19-летний сосед - учащийся одного из техникумов Самарской области, который под каким-то предлогом заходил в сарай.

Полицейские в ходе подворового обхода навестили молодого человека по месту жительства, где обнаружили и изъяли похищенное имущество в принадлежащем ему гараже.

Как пояснил подозреваемый, он присмотрел скутеры заранее. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, подогнал ГАЗель и погрузил транспортные средства. В дальнейшем планировал продать похищенное, но не успел довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан стражами порядка.

Возбуждено уголовное дело. Похищенные средства передвижения изъяли и вернули хозяину, сообщает облМВД.