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В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде

28 ноября 2023 10:16
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В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу сотового телефона у пассажира электропоезда, совершённую осенью 2022 года.

В ноябре 2022 года в дежурную часть Сызранского линейного отдела от 29-летнего жителя Ульяновской области поступило сообщение о хищении мобильного телефона, произошедшем в электропоезде сообщением «Сызрань-Кузнецк». Стоимость похищенного имущества собственник оценил в 8 тысяч рублей.

Транспортные полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и раскрыли ранее совершённое преступление. Накануне они установили и задержали 39-летнего уроженца г. Красноярска, который также ехал на данном электропоезде. Правонарушитель признал вину и рассказал, что следуя в электропоезде до ст. Кузнецк, он похитил гаджет у незнакомого пассажира, который в последующем сдал в ломбард.

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. В настоящее время в различных субъектах Российской Федерации возбуждены ряд уголовных дел в отношении фигуранта.

Транспортная полиция напоминает: для сохранности имущества во время поездки в пригородных поездах и поездах дальнего следования не оставляйте без присмотра ценные вещи и гаджеты. Только соблюдение правил личной имущественной безопасности позволит не пострадать от преступных посягательств.

 

 

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