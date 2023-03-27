В Сызрани ранее судимая женщина похитила с деньги с найденной банковской карты

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В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение от жителя Сызрани 1991 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее 4 000 рублей, за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что отсутствие карты обнаружил на следующий день, когда на его телефон поступили уведомления от банка о списании денежных средств. Потерпевший заблокировал карту и обратился за помощью в полицию.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, что картой расплачивались в различных магазинах, расположенных в одном из районов города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, при просмотре которых оперуполномоченные узнали в злоумышленнице ранее судимую за имущественные преступления местную жительницу 1984 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса подозреваемая в содеянном призналась и пояснила, что увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, совершала покупки до тех пор, пока карта не была заблокирована, после чего выбросила ее в мусорный контейнер.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Потерпевшим заявлен иск на сумму 4000 рублей.