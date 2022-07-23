В Сызрани работник сотовой связи "вешал" многотысячные кредиты на своих клиентов

255

Как следует из материалов уголовного дела 26 летний житель города Сызрань, являясь директором одного из офисов телефонной сотовой компании выступал посредником между покупателями и банковской организацией при заключении договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты.

Молодой человек с использованием своего служебного положения, путем подлога документов клиентов, которые оформляли какую-либо услугу в салоне сотовой связи, вводя в заблуждение граждан, оформлял на них кредитные банковские карты, которыми впоследствии пользовался лично.

Как установили следователи, подозреваемый вносил на расчетные счета оформленных кредитных банковских карт, небольшое количество денежных средств, которых должно было хватить на первое время на оплату за пользование кредитом.

Полицейские установили, что в период времени с января по сентябрь 2021 года злоумышленник, пользуясь своим служебным положением, оформил 8 кредитных карт. Суммы кредитных лимитов на картах варьировались от 10 000 рублей до 70 000 рублей и в общей сложности составили 195 000 рублей.

В ходе предварительного следствия следователи изъяли кредитные договора, фото и видео материалы, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работал молодой человек. Впоследствии результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовных дел, возбужденных в отношении злоумышленника по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

На данный момент уголовные дела, соединены в одно производство. С обвинительным заключением оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.