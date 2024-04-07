В Сызрани мужчина украл масло, цыпленка и шампунь

142

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился представитель одного из гипермаркетов, расположенных на проспекте Космонавтов. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии и просмотра записей видеонаблюдения работники торговой точки выявили факт хищения одним из покупателей 9 пачек сливочного масла, 2 вакуумных упаковок крыльев цыпленка и 5 флаконов шампуня. Стоимость ущерба, согласно представленной заявителем документации, составила более 2,6 тыс. рублей.

Полицейские, прибыв по указанному адресу, опросили работников магазина, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Через несколько часов полицейские патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» на одной из городских улиц заметили и задержали мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым.

Доставленный в отдел полиции ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1996 года рождения сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный товар успел продать прохожим на улице.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.