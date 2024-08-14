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В Сызрани мужчина украл дорогие электроинструменты и попросил подружку сдать их ломбард

14 августа 2024 12:59
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В Сызрани мужчина украл дорогие электроинструменты и попросил подружку сдать их ломбард

В марте текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился мужчина 1969 года рождения с заявлением о краже имущества из его частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму 14 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место преступления, подробно опросили потерпевшего и провели подомовой обход. Полицейские установили, что неизвестный проник в помещение через входную дверь, которую потерпевший оставил открытой, когда уходил из дома.  Со слов хозяина из помещения похищены шуроповерт, паяльники, кейс с набором инструментов, мультиметр и дисковая пила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при отработке возможных мест сбыта похищенного, из комиссионного магазина оперативники изъяли залоговые документы электроинструмент, схожий по приметам с похищенным имуществом, на имя жительницы Сызрани 1987 года рождения. Сотрудники полиции установили местонахождение женщины и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная пояснила оперуполномоченным, что сдать в ломбард электроинструмент ее попросил приятель – местный житель 1979 года рождения. Не догадываясь о том, что имущество ему не принадлежит, она согласилась помочь.

Установив возможные места нахождения подозреваемого, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

45 – летний сызранец, не имеющий постоянного источника дохода, признал свою вину в совершении противоправного деяния и сообщил сотрудникам полиции, что возвращался в дом потерпевшего несколько раз, чтобы вынести всё, что посчитал дорогостоящим. Вырученные деньги от продажи чужого имущества он потратил на алкоголь и продукты питания.  По данным сотрудников полиции мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» расследование данного уголовного дела окончено. 

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