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В Сызрани мужчина проник в жилище пенсионерки через окно и, угрожая ей ножом, отобрал ценности

29 августа 2024 13:50
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В Сызрани мужчина проник в жилище пенсионерки через окно и, угрожая ей ножом, отобрал ценности

 

В отдел полиции по Юго-Западному району  поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении местной жительницы 1959 года рождения с ушибами и подозрением на перелом шейки бедра, полученными в ходе нападения на нее неизвестного мужчины.

Сотрудник органов внутренних дел опросил в больнице потерпевшую, которая пояснила, что ранним утром, примерно в 5 часов неизвестный мужчина проник в ее дом через приоткрытое окно и, удерживая в руках предмет, похожий на нож, потребовал у неё ценности. Видя, что незнакомец настроен агрессивно и расценивая его угрозы как реальные и опасные для жизни и здоровья, она передала ему денежные средства в размере 1 300 рублей. После чего со слов, женщины злоумышленник толкнул передвигающуюся с помощью клюшки пенсионерку на пол и скрылся.

Несмотря на то, что опрашиваемая была сильно напугана, она сумела запомнить и сообщить сотрудникам полиции приметы нападавшего, по которым полицейские составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции.

Сотрудниками уголовного розыска при отработке лиц ранее судимых за аналогичные преступления и проживающих в районе нападения по приметам, схожим с разыскиваемым, был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства местный житель 1969 года рождения. 

При опросе мужчина признался в совершении преступления и сообщил полицейским, что деньги потратил на собственные нужды. В дальнейшем, при обыске по месту жительства задержанного, в присутствии понятых, оперативники изъяли нож, одежду и шапку с прорезями для глаз, в которой злоумышленник совершил нападение на пенсионерку. По информации оперуполномоченных, мужчина ранее судим за кражи, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой». На данный момент мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

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