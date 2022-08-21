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В Сызрани кассир магазина похитила деньги с чужой банковской карты

21 августа 2022 11:27
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В Сызрани кассир магазина похитила деньги с чужой банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от пенсионерки 1955 года рождения  по факту хищения денежных средств с её банковской карты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изучили выписку по счёту пострадавшей, опросили персонал торговых точек, где использовали карту, пока пенсионерка не заблокировала её, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках и поблизости от них. В результате сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась продавец – кассир одного из супермаркетов, ранее не судимая местная жительница 1979 года рождения.

Как следует из материалов уголовного дела, к продавцу – кассиру одного из сетевых магазинов обратились трое подростков с найденной вблизи гипермаркета банковской картой. В течение рабочего дня за пропажей на кассу  никто не обращался, и продавец, выяснив, что карта  была оснащена бесконтактной функцией оплаты, решила воспользоваться ей по своему усмотрению.

Вместо того, чтобы предпринять попытки найти владельца «пластика», женщина в течение суток оплачивала чужой картой покупки в магазине по месту работы и в других торговых точках города. Покупала продукты, лотерейные билеты, сигареты, лекарства, похитив с чужого банковского счета сумму около 2 000 рублей.

В ходе опроса подозреваемая в содеянном созналась и пояснила, что после того, как поняла, что чужая карта заблокирована, избавилась от неё.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), в отношении местной жительницы, 1979 года рождения. В ходе следствия причиненный материальный ущерб возмещен подозреваемой в полном объеме. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Полицейские напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться,  так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Правильнее сдать карту в ближайший отдел полиции или обратиться в службу поддержки банка, чтобы ее заблокировать.

Теги: Кража

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