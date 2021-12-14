В Сызрани ищут подозреваемого в краже, который скрылся от дознания

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Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» разыскивается уроженец города Сызрань Рыбкин Дмитрий Сергеевич 1981 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина скрылся от органов дознания и объявлен в федеральный розыск.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см., среднего телосложения, глаза светлого цвета, волосы прямые русого цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.