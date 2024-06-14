В Сызрани драка знакомых закончилась тяжкими телесными

142

В июле прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» из лечебного учреждения поступило сообщение о госпитализации 24-летнего местного жителя с травмами, полученными во время конфликта.

Сотрудники полиции изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что накануне распивал спиртные напитки с новым знакомым. Внезапно между мужчинами возник конфликт, и приятель стал наносить ему многочисленные удары кулаком и ногой в область головы и живота.

Сотрудники полиции узнали в злоумышленнике судимого за аналогичное преступление местного жителя 1986 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперативники задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел внутренних дел.

Согласно заключению эксперта установлено, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.