В Сызрани директриса школы отдала мошенникам свои последние деньги

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В полицию обратилась жительница города Сызрань 1979 года рождения, работающая директором в одной из школ города, с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и правоохранительных органов, которые утверждали, что ее сбережениями пытаются завладеть мошенники и для того, чтобы спасти деньги, необходимо перевести их на безопасный счет. Женщина, доверившись незнакомцам, перевела все свои сбережения, более 1 000 000 рублей, на указанный злоумышленниками счет. Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств женщина поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело.