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Тела двух мужчин с телесными повреждениями были обнаружены на обочине дороги.
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В Сызрани арестован мужчина, обвиняемый в убийстве двух своих знакомых

12 октября 2023 18:26
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Тела двух мужчин с телесными повреждениями были обнаружены на обочине дороги.

18 сентября 2023 года на обочине дороги на расстоянии примерно 730 метров от трассы «М- 5 Урал» были обнаружены тела 50-летнего и 69-летнего мужчин с телесными повреждениями в виде открытых переломов черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Удалось установить мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 33-летний местный житель. В настоящее время он заключен под стражу.

По версии следствия, 18 сентября он распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым в комнате, находящейся на ферме в поселке Новые Озерки. После распития спиртного злоумышленник ушел в свою комнату, расположенную на этой же ферме, в которой проживал совместно с другим 50-летним работником. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. После этого, мужчины вышли на улицу, где обвиняемый нанес ножом не менее 6 ударов своему оппоненту, от которых потерпевший скончался на мете преступления.

Затем обвиняемый увидел, что его противоправные действия видел ранее знакомый ему 69-летний мужчина, к которому он сразу же подошел и ударил несколько раз по голове твердым предметом. От полученных повреждений тот скончался.

После этого, обвиняемый вернулся на ферму и вновь встретил там своего 49-летнего знакомого, с которым ранее распивал спиртные напитки. Злоумышленник рассказал мужчине о совершенном деянии и набросился на него, нанося удары кулаками по лицу. Однако мужчина смог убежать от обвиняемого.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   freepik.com

 

 

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