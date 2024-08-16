В Сызрани 72-летняя пенсионерка, уже имевшая конфликт с законом, присвоила чужую банковскую карту

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Она приобрела продукты питания и бытовую химию.

В мае текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1961 года рождения и сообщил, что потерял банковскую карту, после чего в его мобильное приложение пришло сообщение о списании денежных средств на сумму порядка 15 000р. за покупки, которые он не совершал. В ходе опроса заявитель сообщил, что заблокировал средство платежа и предположил, что утратил его, когда снимал наличные в одном из банкоматов.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что картой расплачивались в различных магазинах, расположенных в районе, где была утеряна карта. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в банкомате и в магазинах, где были совершены покупки. В результате сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – местной жительницы 1952 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили её местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемая в совершении преступления призналась и сообщила, что, обнаружив оставленное в банкомате средство платежа и увидев на ней значок бесконтактной оплаты, расплатилась им за покупки продуктов питания и бытовой химии.

По данным сотрудников полиции подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, но вследствие деятельного раскаяния уголовное дело Сызранским городским судом было прекращено.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия подозреваемая полностью ущерб потерпевшему.