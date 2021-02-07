В стеклянных банках вместо солений у жителя Самарской области хранились наркотики

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В полицию поступила информация о том, что житель села Кулешовка причастен к незаконному обороту наркотиков.

В хозстроении частного домовладения полицейские обнаружили и изъяли ящики, а также стеклянные банки с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения. Изъятое направили на экспертизу. В результате установлено, что в банках и ящиках находилось наркотическое средство – марихуана, общей массой около 250 грамм. Хозяин домовладения пояснил полицейским, что хранил части наркосодержащих растений для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия проверяется правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.