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В Шигонском районе украли технику у 76-летнего пенсионера

7 июля 2024 11:27
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В Шигонском районе украли технику у 76-летнего пенсионера

В совершении преступления подозревается ранее судимый  житель поселка Береговой 1983 года рождения  без постоянного источника дохода.

В дежурную часть отделения полиции Шигонского района  МУ МВД России «Сызранское»  обратился мужчина 1948 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму более 57 000 рублей.

Мужчина  рассказал, что сам проживает в Сызрани, а дом в селе Новый Тукшум Шигонского района, использует как дачу и наведывается туда по мере необходимости. Потерпевший сообщил полицейским, что во время его отсутствия, неизвестный злоумышленник, повредив запорные устройства незаконно проник в жилище и надворные постройки и похитил бытовую технику и предметы домашнего обихода. При проведении подомового обхода местные жители  сообщили полицейским о чужой машине, которую видели выезжающей со стороны дома потерпевшего.

 В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили хозяина автомобиля, и его возможные места нахождения, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанным оказался житель соседнего поселка Береговой 1983 года рождения без постоянного источника дохода. Селянин  признал свою вину полностью. Мужчина рассказал полицейским, что проезжая несколько раз напротив дома потерпевшего замечал, что дом долгое время пустует, а хозяин появляется в нем редко, тогда то он и задумал совершить преступление. По данным полицейских ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и хулиганство. В дальнейшем, в присутствии понятых мужчина добровольно выдал сотрудникам полиции часть похищенного  имущества, которое в скором времени будет  возвращено законному владельцу. Со слов задержанного некоторые украденные вещи он успел сдать в пункт приёма металла, а деньги потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. 

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