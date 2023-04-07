В Шигонах монтажник теплиц похитил у работодателя строительный и садовый инструмент

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок в Пензе и Ульяновске установлены на вокзальных комплексах.
Фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок работают на ж/д вокзалах в Самаре и Уфе
Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в бизнес-семинаре с участниками рынка недвижимости.
Росреестр СО:  появилась возможность получения бесплатной онлайн-выписки из ЕГРН
Около шестидесяти лет она отдала самарской сцене и благодарному Самарскому зрителю.
7 апреля родилась Народная артистка РСФСР и СССР, почетный гражданин Самары — Вера Ершова
Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.
 «РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе
На встречах с жителями сотрудники многофункционального центра помогают гражданам с предоставлением услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи на «Госуслугах». 
МФЦ продолжают проводить выездные приемы граждан в Самаре
Жители Новосибирска имеют большой интерес к путешествиям в Самарскую область.
Туристические возможности Самарской области презентованы в Новосибирске
Заявки на участие уже принимаются.
Предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе российских брендов
Подключили первых потребителей.
В Жигулевске ввели в эксплуатацию газопровод для газификации СНТ
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.67
1.17
EUR 88.13
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шигонах монтажник теплиц похитил у работодателя строительный и садовый инструмент

7 апреля 2023 12:03
147
В Шигонах монтажник теплиц похитил у работодателя строительный и садовый инструмент

В полицию обратился мужчина 1992 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму порядка 80 000 рублей.

Мужчина рассказал, что проживает в г. Сызрань, а дом в селе Шигоны, использует как дачу. Потерпевший сообщил полицейским, что во время его отсутствия, в период с 20 по 21 марта текущего года кто-то проник в дом и похитил бензиновый триммер, бензиновую цепную пилу, болгарку, электрическую дрель, три рулона садовой пленки и бухту капельного полива.

 Оперативники отметили тот факт, что злоумышленник как будто целенаправленно вскрыл дверь, зная о том, что здесь есть чем поживиться и похищенное выбиралось то, которое можно без труда реализовать любому дачнику в садовом массиве

Оперативники, предположив, что совершить кражу мог тот, кто знал о хранящемся в доме рабочем инвентаре, установили круг лиц кто недавно был вхож в дом потерпевшего. Дополнительно опросив хозяина дома, внимание полицейских привлек рабочий, который несколько месяцев назад устанавливал теплицы на данном приусадебном участке.  Выяснив номер сотового телефона полицейскими была установлена личность подозреваемого и его местонахождение.

В ходе опроса ранее не судимый житель города Сызрани 1984 года рождения признал свою вину полностью. Он рассказал, что совершил кражу так как не имел постоянного источника дохода. В дальнейшем, в присутствии понятых он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенные электроинструменты, которые затем были возвращены законному владельцу. Пленку и шланг для полива теплицы подозреваемый на успел сбыть случайным прохожим, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
04 апреля 2023, 11:58
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Похищенное имущество злоумышленник сразу сдал в пункт приёма металлолома. Криминал
525
Самарец из-за упреков сожительницы обокрал квартиру
29 марта 2023, 13:28
Самарец из-за упреков сожительницы обокрал квартиру
Мужчине определено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы. Криминал
776
40-летнего тольяттинца задержали за кражу продуктов
28 марта 2023, 10:42
40-летнего тольяттинца задержали за кражу продуктов
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Криминал
747
В центре внимания
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
148
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
184
Он напомнил, что текущий год станет ключевым по реализации нацпроектов, муниципальных и региональных программ. 
6 апреля 2023  22:06
Устойчивость экономики, реализация нацпроектов, поддержка участников СВО и их семей: Дмитрий Азаров обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи
986
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
6 апреля 2023  11:21
В Самарской области готовность сельхозмашин к посевной составляет 97%
400
Дмитрий Азаров поделился успешными практиками, реализованными в Самарской области.
5 апреля 2023  20:08
Дмитрий Азаров: Самарской области есть что предложить всей стране в сфере формирования технологического суверенитета
819
Весь список