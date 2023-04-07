В Шигонах монтажник теплиц похитил у работодателя строительный и садовый инструмент

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В полицию обратился мужчина 1992 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму порядка 80 000 рублей.

Мужчина рассказал, что проживает в г. Сызрань, а дом в селе Шигоны, использует как дачу. Потерпевший сообщил полицейским, что во время его отсутствия, в период с 20 по 21 марта текущего года кто-то проник в дом и похитил бензиновый триммер, бензиновую цепную пилу, болгарку, электрическую дрель, три рулона садовой пленки и бухту капельного полива.

Оперативники отметили тот факт, что злоумышленник как будто целенаправленно вскрыл дверь, зная о том, что здесь есть чем поживиться и похищенное выбиралось то, которое можно без труда реализовать любому дачнику в садовом массиве

Оперативники, предположив, что совершить кражу мог тот, кто знал о хранящемся в доме рабочем инвентаре, установили круг лиц кто недавно был вхож в дом потерпевшего. Дополнительно опросив хозяина дома, внимание полицейских привлек рабочий, который несколько месяцев назад устанавливал теплицы на данном приусадебном участке. Выяснив номер сотового телефона полицейскими была установлена личность подозреваемого и его местонахождение.

В ходе опроса ранее не судимый житель города Сызрани 1984 года рождения признал свою вину полностью. Он рассказал, что совершил кражу так как не имел постоянного источника дохода. В дальнейшем, в присутствии понятых он добровольно выдал сотрудникам полиции похищенные электроинструменты, которые затем были возвращены законному владельцу. Пленку и шланг для полива теплицы подозреваемый на успел сбыть случайным прохожим, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.