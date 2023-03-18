В Шенталинском районе вор обокрал пенсионера с помощью его же сотового

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Оперуполномоченному ОУР ОМВД России по Шенталинскому району от местных жителей поступила информация о том, что ранее не судимый 38-летний житель одного из сел Самарской области причастен к хищению денежных средств у пенсионера.

В ходе проверки полученной информации полицейский опросил 65-летнего местного жителя, который рассказал, что с его расчетного счета похищены две тысячи двести рублей, но он не обращался в полицию, так как пытался решить проблему с односельчанином самостоятельно. Полозреваемый пояснил, что пришел в гости к знакомому пенсионеру, а когда хозяин ненадолго отлучился в соседнюю комнату, взял его сотовый телефон и с помощью мобильного приложения перевел денежные средства на расчетный счет своего друга, вернув, таким образом, свой долг.

Следственным отделением ОМВД России по Шенталинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что хищение денежных средств со счета банковской карты – это тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.