В Шенталинском районе сын угрожал матери убийством

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В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району обратилась местная жительница 1949 года рождения, которая сообщила, что сын угрожал ей убийством.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего. В ходе опроса потерпевшая пояснила, что у нее с сыном, который вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве произошел конфликт, в результате чего он схватил ее за шею и, сдавливая, пригрозил убийством. Угрозу пострадавшая восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали пытающегося скрыться со двора по месту жительства злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный 1977 года рождения, ранее не судимый, свою вину не признал.

Группой дознания О МВД России по Шенталинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам легкомысленно – оцените характер и мотивы угрозы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь, сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о поступлении угроз. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.