В Сергиевском районе задержали подозреваемых в серии краж со склада

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступило заявление от 26-летнего мужчины о том, что со складского помещения, расположенного в поселке Сургут, пропало имущество.



Выехав по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели склад, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что похищены: металлическая сетка, лестница, металлические пруты, кислородный баллон и медный кабель. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.



В ходе изучения изъятых видеозаписей сотрудники уголовного розыска установили, что к краже могут быть причастны трое местных жителей, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления. Полицейские установили местонахождение подозреваемых - мужчин 1986, 1989 и 1993 годов рождения, и задержали их.



Задержанные рассказали, что проникли на склад, взломав дверь. В помещение они проникали три раза, похищенное имущество вывезли на автомобиле и сдали в районный пункт приема металлолома. Вырученные деньги тратили на личные нужды.



Следственным отделением территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Часть похищенного имущества изъята и возвращена законному владельцу. Следствие продолжается.