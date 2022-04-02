В Сергиевском районе директор автостоянки сдал чужую машину на разбор

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Согласно результатам экспертизы, стоимость похищенного транспортного средства составила более 61 тысячи рублей.



К сотрудникам группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился 33-летний местный житель. Мужчина пояснил, что похищен поврежденный автомобиль марки «Lada Granta», который он долгое время, после ДТП, хранил на специальной стоянке для автомототранспортных средств, предлежащей одному из акционерных обществ района.



Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли необходимую документацию.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили 28-летнего директора автостоянки открытого акционерного общества, который пояснил оперуполномоченным, что владелец автомобиля услуги охраны не оплачивал и местонахождение его было не известно. Решив, что транспортное средство собственнику не нужно, он вызвал эвакуатор и сдал «автохлам» на пункт разбора. Полученные денежные средства в размере 15 тысяч рублей потратил на собственные нужды.



Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении директора стоянки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения), возбуждено уголовное дело.



Сотрудники полиции изъяли кузов автомобиля и часть запчастей по указанному подозреваемым адресу.



В рамках расследования уголовного дела следователем назначена автотехническая экспертиза, согласно результатам которой, стоимость похищенного транспортного средства с учетом повреждений составила более 61 тысячи рублей.



Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимого жителя п. Сургут Самарской области передано в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.