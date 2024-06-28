В Сергиевске задержан очередной "курьер", который забрал у 94-летней пенсионерки 100 тысяч

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24 июня текущего года в Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился житель поселка Сургут, который сообщил о том, что его 94-летняя родственница стала жертвой телефонного мошенничества.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо положить имеющиеся у нее дома денежные средства в непрозрачный пакет и передать доверенному лицу. Поверив, женщина передала молодому человеку, который пришел к ее дому, 100 тысяч рублей. Только после этого она решила позвонить дочери и осознала, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции уточнили у пожилой женщины приметы молодого человека, который приходил к ней за деньгами, опросили ее соседей, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. В этот же день оперуполномоченные уголовного розыска установили, что мужчина, схожий по описанию с подозреваемым, передвигается на автомобиле одной из районных служб такси. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника – молодого человека 2005 года рождения в Кинель-Черкасском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионерки он перевел на указанные работодателем расчетные счета за определенный процент.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении ранее несудимого жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).