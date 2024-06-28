Я нашел ошибку
Главные новости:
В Богатовском районе с чиновников требуют компенсацию вреда за нападение собак на 5 детей
В Богатовском районе с чиновников требуют компенсацию вреда за нападение собак на 5 детей
С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина
С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина
Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки
Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки
В Екатеринбурге завершился Кубок России по плаванию спорта слепых
В Екатеринбурге завершился Кубок России по плаванию спорта слепых
В Тольятти стартовала Поволжская регата
В Тольятти стартовала Поволжская регата
В Кошкинском районе на участке автомобильной дороги стартовала укладка верхнего слоя дорожного покрытия
В Кошкинском районе на участке автомобильной дороги стартовала укладка верхнего слоя дорожного покрытия
В России могут выпустить купюру номиналом в 20 тысяч рублей
В России могут выпустить купюру номиналом в 20 тысяч рублей
beeline cloud отразил DDoS-атаки на российские авиакомпании
Beeline cloud отразил DDoS-атаки на российские авиакомпании
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.96
-2.85
EUR 90.99
-3.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевске задержан очередной "курьер", который забрал у 94-летней пенсионерки 100 тысяч

28 июня 2024 11:54
123
В Сергиевске задержан очередной "курьер", который забрал у 94-летней пенсионерки 100 тысяч

24 июня текущего года в Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился житель поселка Сургут, который сообщил о том, что его 94-летняя родственница стала жертвой телефонного мошенничества.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо положить имеющиеся у нее дома денежные средства в непрозрачный пакет и передать доверенному лицу. Поверив, женщина передала молодому человеку, который пришел к ее дому, 100 тысяч рублей. Только после этого она решила позвонить дочери и осознала, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции уточнили у пожилой женщины приметы молодого человека, который приходил к ней за деньгами, опросили ее соседей, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. В этот же день оперуполномоченные уголовного розыска установили, что мужчина, схожий по описанию с подозреваемым, передвигается на автомобиле одной из районных служб такси. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника – молодого человека 2005 года рождения в Кинель-Черкасском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионерки он перевел на указанные работодателем расчетные счета за определенный процент.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении ранее несудимого жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодую мать двоих сыновей в Волжском районе обманули мошенники
28 июня 2024, 11:30
Молодую мать двоих сыновей в Волжском районе обманули мошенники
В итоге женщина потеряла более 100 000 рублей. Криминал
129
Жигулевец вместо получения прибыли лишился 5 млн рублей
27 июня 2024, 12:22
Жигулевец вместо получения прибыли лишился 5 млн рублей
Мужчина за месяц положил на счет около 5 миллионов рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Криминал
292
Самарец решил подработать и лишился 20 тысяч рублей
26 июня 2024, 13:44
Самарец решил подработать и лишился 20 тысяч рублей
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
492
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами по реконструкции теплотрассы
28 июня 2024  10:02
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами по реконструкции теплотрассы
200
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
344
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
420
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
3449
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
826
Весь список