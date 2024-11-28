В Самарской области задержали сбытчиков фальшивых денег

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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления совместно с ГУ МВД России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лидера организованного преступного сообщества и трёх его участников, причастных к сбыту фальшивых денежных купюр Центрального банка России на территории Самарской области и других регионов России.

В январе 2022 года подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ при содействии сотрудников СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области. На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 ст. 186 УК РФ и ч.1, ч.2 ст.210 УК РФ.

Приговором Волжского районного суда г. Самары фигуранты уголовных дел признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорены к различным срокам наказаний с отбыванием в колонии строгого режима от 20 до 14 лет.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы Самарским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.