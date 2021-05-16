В Самарской области задержали с наркотиками девушку из Чувашии

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Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» для проверки документов остановили отечественный легковой автомобиль. В ходе проверки правоохранители обратили внимание, что женщина, находящаяся в салоне автомобиля, заметно нервничает, в связи с чем приняли решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли прозрачный пакет, в котором находились два свертка, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета, и прозрачный пакет с находящимся внутри кристаллообразным веществом. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, задержанную доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятыми веществами являются наркотическое средство – α-пирролидиновалерофеноном (PVP)-производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,44 грамм, наркотическое средство - мефедрон, массой 0,10 грамм и наркотическое вещество - метадон, массой 0,23 грамм.

В ходе опроса безработная ранее не судимая 20-летняя жительница Чувашской республики признала свою вину в содеянном и пояснила оперативникам, что наркотики она приобрела для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.