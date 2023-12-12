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В Самарской области задержали пособника браконьеров

12 декабря 2023 09:50
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В Самарской области задержали пособника браконьеров

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность еще одного фигуранта, способствовавшего незаконному браконьерству в акватории р. Волга Саратовского водохранилища. 

Установлено, что с начала 2019 года по декабрь 2023 года один из руководителей Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, являясь должностным лицом, неоднократно получал через посредника взятки от рыбаков, занимающихся браконьерством в районе Жигулевской ГЭС, за совершения бездействия в пользу взяткодателей.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности, СУ СК России по Самарской области в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ.

06 декабря 2023 года подозреваемый задержан. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности, а также установление возможно причастных лиц, продолжаются.

 

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