В Самарской области задержали подозреваемого в подготовке к хищению нефтепродуктов

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По оценке специалистов, ущерб нефтедобывающему предприятию мог составить не менее 166 тысяч рублей.

В январе текущего года сотрудникам полиции МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о причастности местного жителя к подготовке хищения дизельного топлива, транспортируемого через магистральный нефтепродуктопровод, принадлежащий одному из акционерных обществ.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали в поселок Сборный Сызранского района, где в ходе засадных мероприятий на 894 км автодороги М5 - Урал задержали местного жителя 1979 года рождения.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в ангаре, расположенном в непосредственной близости от поселка, сотрудники полиции обнаружили и изъяли установку горизонтально-наклонного бурения, трубы, газовый баллон и горелку, лопаты, топор, бензиновый генератор, резиновые шланги и автомобиль «LADA Priora».

По данным оперативников, задержанный нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По оценке специалистов акционерного общества, ущерб от противоправных действий подозреваемого мог составить не менее 166 500 рублей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.