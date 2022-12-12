В Самарской области задержали подозреваемого в хранении наркотиков, который находился в федеральном розыске

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Сотрудникам О МВД России по Кинель-Черкасскому району поступила информация о том, что ранее судимый 45-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за совершение мошеннических действий на территории р. Дагестан, находится у своей знакомой 1972 года рождения в с.п. Кротовка Кинель-Черкасского района и может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученных сведений, полицейские прибыли по указанному адресу и задержали разыскиваемого. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование, показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – канабис (марихуана), общей массой больше 171 гр., что относится к крупному размеру.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что собрал наркосодержащее растение вдоль автодороги для личного употребления, без цели сбыта.

Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Данное преступление относится к категории тяжких. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Знакомая подозреваемого допрошена в качестве свидетеля.