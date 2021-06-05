В Самарской области за оборот наркотиков задержали молодую семейную пару

131

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНК Управления МВД России по г. Тольятти в вечернее время на строительной площадке возле многоквартирного дома на улице Кудашева задержали местного жителя 2000 года рождения и его 23-летнюю сожительницу.

Во время личного досмотра, в присутствии понятых, стражи порядка обнаружили и изъяли у ранее не судимой женщины четыре свертка с порошкообразным веществом, а у судимого за кражу мужчины - пакет с 10-ю аналогичными свертками. В дальнейшем по месту жительства подозреваемых стражи правопорядка также нашли расфасованный порошок. Результаты экспертизы, проведенной в ЭКО УМВД России по Тольятти, показали, что изъятые правоохранителями вещества являются наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 12 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По информации сотрудников органов внутренних дел, задержанные намеревались незаконно сбыть наркотическое средство на территории города Тольятти.

Возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленникам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона, сообщает облМВД.

