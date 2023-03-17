В Самарской области вор украл из магазина шампунь и дезодоранты

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Ранее судимый за грабеж местный житель пообещал полностью возместить ущерб, причиненный организации.

В феврале текущего года в полицию поступило сообщение о краже из сетевого магазина, расположенного в селе Кинель-Черкасы Самарской области. Представитель торговой точки рассказал, что в ходе инвентаризации выявлена недостача прибыли, после чего им по видеозаписи с камер наружного наблюдения установлен факт хищения товара несколько дней назад одним из посетителей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили последовательность событий: в дневное время мужчина зашел в магазин, взял корзину для товара и сложил в неё не менее 9 флаконов шампуня и дезодорантов. Далее «покупатель» зашел за стеллаж, сложил похищенное в рюкзак и вышел из магазина, не оплатив товар.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что к происшествию может быть причастен ранее судимый за грабеж безработный 30—летний местный житель. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что реализовал часть похищенного товара на железнодорожном вокзале города Отрадный случайному знакомому. Во время обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли рюкзак злоумышленника и не реализованный дезодорант.