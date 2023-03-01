Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
В Самарской области угнали такси с АЗС
В Самарской области угнали такси с АЗС
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок
В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок
Монтажник из Сызрани лишился более 2,5 млн рублей, поверив мошенникам
Монтажник из Сызрани лишился более 2,5 млн рублей, поверив мошенникам
Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области угнали такси с АЗС

1 марта 2023 10:25
82
В Самарской области угнали такси с АЗС

Пройдя по следам обуви на снегу, которые оставил подозреваемый, полицейские задержали мужчину в лесу и доставили в отдел полиции.

В середине февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции за помощью обратился работник одной из таксомоторных организаций, который сообщил, что несколько минут назад его клиент угнал автомобиль  «Hyundai Solaris» от АЗС, расположенной на 1064 км А/Д м-5 «Урал».

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер, направление движения автомобиля и приметы подозреваемого. После чего ориентировал на розыск личный состав полиции и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и сотрудников следственно-оперативной группы.

Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании района в лесопосадке на 6 км автодороги «Большая Раковка – Русская Селитьба» обнаружили разыскиваемый автомобиль, на снегу рядом с которым имелись свежие следы обуви. Полицейские прошли по следам и заметили схожего по описанию с данным потерпевшим мужчину, которого после непродолжительной погони задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил оперуполномоченным  ранее судимый за незаконный оборот наркотиков  местный житель 1986 года рождения, он ехал в гости к друзьям, денег у него при себе не было, поэтому он решил угнать автомобиль такси, когда водитель вышел на заправке, но уехать далеко не смог, так как кончился газ.

О МВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Похищенное транспортное дело возвращено владельцу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
106
Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
28 февраля 2023  19:29
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
385
Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.
28 февраля 2023  19:18
По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога
394
28 февраля 2023  18:26
Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов
401
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
1426
Весь список