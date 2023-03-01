В Самарской области угнали такси с АЗС

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Пройдя по следам обуви на снегу, которые оставил подозреваемый, полицейские задержали мужчину в лесу и доставили в отдел полиции.

В середине февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции за помощью обратился работник одной из таксомоторных организаций, который сообщил, что несколько минут назад его клиент угнал автомобиль «Hyundai Solaris» от АЗС, расположенной на 1064 км А/Д м-5 «Урал».

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер, направление движения автомобиля и приметы подозреваемого. После чего ориентировал на розыск личный состав полиции и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и сотрудников следственно-оперативной группы.

Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании района в лесопосадке на 6 км автодороги «Большая Раковка – Русская Селитьба» обнаружили разыскиваемый автомобиль, на снегу рядом с которым имелись свежие следы обуви. Полицейские прошли по следам и заметили схожего по описанию с данным потерпевшим мужчину, которого после непродолжительной погони задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил оперуполномоченным ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1986 года рождения, он ехал в гости к друзьям, денег у него при себе не было, поэтому он решил угнать автомобиль такси, когда водитель вышел на заправке, но уехать далеко не смог, так как кончился газ.

О МВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Похищенное транспортное дело возвращено владельцу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.