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В Самарской области сотрудники полиции задержали серийного велосипедного вора

22 мая 2024 09:20
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В Самарской области сотрудники полиции задержали серийного велосипедного вора

В дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» обратился за помощью 42-летний местный житель, который сообщил, что из подъезда дома был похищен принадлежавший ему велосипед, стоимостью 12 000 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил полицейским, что двух колесное транспортное средство хранилось на лестничной площадке пристегнутым парковочным тросом и замком безопасности, а также предоставил полицейским подробное описание велосипеда, характерные приметы и документы на похищенное имущество.

Полицеские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев произошедшего, составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

Через некоторое время оперативники получили информацию о том, что предполагаемый злоумышленник пытался сбыть похищенное транспортное средство в ломбард. Информация незамедлительно была передана в наружные службы. В итоге мужчину задержали сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» на маршруте патрулирования и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель областной столицы 1982 года рождения.

При опросе задержанный признался в хищении чужого имущества и пояснил, что планировал продать похищенное транспортное средство, так как не имеет постоянного источника дохода.

В настоящее время, полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самары, Тольятти и Сызрани.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Велосипед в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.

Сотрудники полиции напоминают: чем быстрее вы сообщите о краже велосипеда в полицию, тем больше вероятность того, что похищенное имущество будет разыскано и возвращено законному владельцу.

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