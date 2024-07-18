В Самарской области собутыльник украл смартфон товарища

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области собутыльник украл смартфон товарища

18 июля 2024 10:46
214
В Самарской области собутыльник украл смартфон товарища

В середине июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» за помощью обратился местный житель 1982 года рождения и сообщил, что у него похитили мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила свыше 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, который рассказал, что незадолго до этого к нему приходил близкий друг с незнакомым ему мужчиной. После непродолжительного застолья приятели разошлись, а потерпевший обнаружил отсутствие сотового телефона.

Со слов местного жителя, полицейские составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, изучили возможные пути его отхода и задержали мужчину на соседней улице.

В ходе опроса ранее судимый 50-летний житель областной столицы пояснил, сотрудникам уголовного розыска, что приехал в село к знакомому. Встретившись, мужчины решили навестить приятеля сельчанина, чтобы попросить у него сигареты и отметить его приезд. В ходе застолья у дома потерпевшего, мужчина обратил внимание на его сотовый телефон и незаметно забрал гаджет со столика, когда приятели решили разойтись по домам.

 В настоящие время подозреваемый находится под стажей. Похищенное имущество возвращено владельцу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
606
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1575
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
463
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
425
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
343
Весь список