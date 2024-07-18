В Самарской области собутыльник украл смартфон товарища

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В середине июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» за помощью обратился местный житель 1982 года рождения и сообщил, что у него похитили мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила свыше 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, который рассказал, что незадолго до этого к нему приходил близкий друг с незнакомым ему мужчиной. После непродолжительного застолья приятели разошлись, а потерпевший обнаружил отсутствие сотового телефона.

Со слов местного жителя, полицейские составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, изучили возможные пути его отхода и задержали мужчину на соседней улице.

В ходе опроса ранее судимый 50-летний житель областной столицы пояснил, сотрудникам уголовного розыска, что приехал в село к знакомому. Встретившись, мужчины решили навестить приятеля сельчанина, чтобы попросить у него сигареты и отметить его приезд. В ходе застолья у дома потерпевшего, мужчина обратил внимание на его сотовый телефон и незаметно забрал гаджет со столика, когда приятели решили разойтись по домам.

В настоящие время подозреваемый находится под стажей. Похищенное имущество возвращено владельцу.