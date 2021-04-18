В Самарской области пьяный водитель не смог скрыться от полицейских

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В конце марта текущего года во время несения службы на территории Приволжского района инспекторы дорожно-патрульной службы полиции заметили автомобиль ВАЗ 21102, двигавшийся с большой скоростью.

Законные требования дорожных полицейских об остановке транспортного средства водитель проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники полиции настигли нарушителя на одной из улиц села Приволжье. Покинув автомобиль, он попытался убежать, но вскоре стражи правопорядка задержали его. ​

В ходе общения сотрудники полиции предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался.

Инспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть ОВД. На место прибыла следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства, нарушителя - безработного местного жителя 1995 года рождения, ​ доставили в территориальный отдел полиции. ​

Выяснилось, что в начале марта 2021 года он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию. По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде 12 месяцев лишения свободы условно, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 9 месяцев.

Возбуждено уголовное дело.

С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и наказываются штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.