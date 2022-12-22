В Самарской области приятели-браконьеры убили двух косуль

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Вечером 14 декабря текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от специалиста Департамента охоты и рыболовства по Самарской области, который сообщил о том, что в селе Шиповка двое мужчин, передвигающихся на автомобиле «ВАЗ-2115», могут быть причастны к незаконной охоте. Также заявитель пояснил, что данный автомобиль останавливался возле одного из домов в селе, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на указанное место ближайший автопатруль и следственно-оперативную группу. Сотрудники Госавтоинспекции остановили отечественную легковушку, под управлением жителя города Отрадный 1969 года рождения, на 111 км автодороги «Самара-Бугуруслан». В ходе осмотра в багажнике автомобиля сотрудники полиции обнаружили останки косули.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили хозяина дома, указанного заявителем. В ходе осмотра прилегающей к дому территории полицейские обнаружили во дворе останки двух косуль и три охотничьих гладкоствольных ружья.

Полицейские задержали двоих мужчин 1969 года рождения - хозяина дома и его приятеля – владельца автомобиля и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Допрошенные в качестве подозреваемых мужчины пояснили полицейским, что вместе охотились без лицензии на данный вид животных, хотя и знали, что это противозаконно. Оба подозреваемых ранее не судимы.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым, причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составляет 80 тысяч рублей, что является крупным размером.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.