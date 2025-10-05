В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.
КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств

5 октября 2025 10:50
233
В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что 53-летний иностранный гражданин употребляет запрещённые вещества и везёт их в багаже из одного из соседних государств.

Для проверки поступившей информации сотрудники полиции получили соответствующее решение суда и организовали мероприятия.

При содействии сотрудников Госавтоинспекции на а/д «Аэропортовское шоссе» в Красноглинском районе Самары полицейские остановили автомобиль бизнес-класса, на котором мужчина в качестве пассажира ехал из аэропорта.

В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли из чемодана злоумышленника пластиковую банку, в которой находились прозрачные желатиновые капсулы с порошкообразным веществом.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что это запрещённые вещества, которые он привёз международным рейсом и собирался использовать только для собственного применения.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам установлено, что злоумышленник провез контрабандой на территорию РФ наркотическую смесь, в состав которой входит наркотическое средство метадон (фенадон, долофин) в крупном размере.

В ходе предварительного расследования следователями полиции назначен ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность подозреваемого и сбывавших ему запрещённые вещества.

На основании собранных сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области материалов следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное в крупном размере). По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
02 октября 2025, 13:51
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
Внимание полицейских привлекло поведение водителя, который сильно нервничал и просил ускорить проверку. Криминал
519
В Кошкинском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков
29 сентября 2025, 12:41
В Кошкинском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку. Происшествия
445
В Тольятти в машине нашли пассажира с наркотиками
22 сентября 2025, 11:29
В Тольятти в машине нашли пассажира с наркотиками
Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку.  Происшествия
557
В центре внимания
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
173
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
212
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
429
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
495
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
1017
Весь список