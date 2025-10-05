В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств

233

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что 53-летний иностранный гражданин употребляет запрещённые вещества и везёт их в багаже из одного из соседних государств.

Для проверки поступившей информации сотрудники полиции получили соответствующее решение суда и организовали мероприятия.

При содействии сотрудников Госавтоинспекции на а/д «Аэропортовское шоссе» в Красноглинском районе Самары полицейские остановили автомобиль бизнес-класса, на котором мужчина в качестве пассажира ехал из аэропорта.

В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли из чемодана злоумышленника пластиковую банку, в которой находились прозрачные желатиновые капсулы с порошкообразным веществом.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что это запрещённые вещества, которые он привёз международным рейсом и собирался использовать только для собственного применения.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам установлено, что злоумышленник провез контрабандой на территорию РФ наркотическую смесь, в состав которой входит наркотическое средство метадон (фенадон, долофин) в крупном размере.

В ходе предварительного расследования следователями полиции назначен ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность подозреваемого и сбывавших ему запрещённые вещества.

На основании собранных сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области материалов следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное в крупном размере). По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.