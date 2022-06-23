В Самарской области полицейские задержали начальника, подозреваемого в коммерческом подкупе

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По информации, поступившей от бдительных граждан, сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ставропольскому району задержали подозреваемого в коммерческом подкупе.

Полицейские установили, что в течение трех месяцев текущего года 35-летний житель Тольятти, являющийся начальником отдела складской обработки одного из акционерных обществ, незаконно получил от своей подчиненной, кладовщика-отборщика, денежные средства в размере 11 тысячи рублей за непривлечение женщины к дисциплинарной ответственности в связи с ее отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение длительного времени.

По материалам группы экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ставропольскому району обеспечивают оперативное сопровождение расследования уголовного дела и проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.