В Самарской области полицейские предотвратили хищение автодеталей с предприятия

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Контроллеры общей стоимостью более 50 тысяч рублей пыталась вынести через проходную одна из слесарей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий, получили информацию, что с территории одного из предприятий города осуществляется незаконный вынос запасных частей для автомобилей.

Сотрудниками полиции, в рамках проверки информации проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого на КПП завода задержана работница акционерного общества 1987 года рождения.

Полицейские, в присутствии понятых и представителей службы безопасности предприятия, обнаружили и изъяли у женщины семь металлических контроллеров. Ущерб предприятию мог составить более 50 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, представителя организации и задержанную.

По данным сотрудников полиции подозреваемая 33-летняя местная жительница ранее не судима, работает на предприятии слесарем. Похищенные автодетали она планировала продать, а вырученные средства потратить на собственные нужды.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.158 УК РФ (покушение на кражу). Женщине избрана мера пресечения в виде невыезда и надлежащего поведения.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.