В Самарской области пенсионерка помогла найти автоворов

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Благодаря бдительности жительницы Красноярского района автоворов нашли в течение суток.



В поселке Мирный со двора 5-этажного дома был похищен автомобиль «ОКА (ВАЗ) 111-30», принадлежащий местному жителю 1963 года рождения. С учетом износа заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в 50 тысяч рублей и рассказал, что всегда оставляет автомобиль во дворе. Утром он не обнаружил транспортное средство и обратился за помощью в полицию. Со слов мужчины, в багажнике автомобиля находились инструменты и блок от двигателя транспортного средства. Оперативный дежурный довел до личного состава отдела полиции ориентировку на розыск похищенного и направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Одна из местных жительниц передала полицейским фотографию с изображением подростков со спины, изучающих открытый капот похищенного транспортного средства. Как пояснила пожелавшая остаться неизвестной пенсионерка: «Поведение мальчиков мне показалось подозрительным, и я запечатлела момент на всякий случай, но в полицию сообщить постеснялась».



В день обращения потерпевшего в селе Старый Буян Самарской области один из участковых уполномоченных полиции, обходя административный участок, заметил поврежденный автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Полицейский сообщил об обнаружении транспортного средства в дежурную часть и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

Эксперт из салона автомобиля изъял осколки стекла, на которых смог обнаружить пригодные для идентификации следы пальцев рук. На автомобильном сиденье специалист обнаружил волокна ткани, не имеющей отношения к одежде собственника транспортного средства. Все изъятое, в дальнейшем, следователем приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, назначена дактилоскопическая и трассологическая экспертизы.

В ходе расследования оперуполномоченные полиции получили информацию, что к хищению автомобиля причастны учащиеся одного из образовательных учреждения Красноярского района. 15-летние подростки, по данным сотрудников полиции, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.

В присутствии законных представителей молодых людей допросили в качестве подозреваемых. Они пояснили, что несколько дней планировали кражу транспортного средства для того, чтобы разобрать на запчасти, продать, а деньги потратить на собственные нужды. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Расследование продолжается, сообщает облМВД.