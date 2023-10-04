В Самарской области открыт сезон на дачных воров

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В сентябре текущего года в дежурную часть полиции обратилась местная жительница 1965 года рождения, которая сообщила, что из ее дачного дома похищены дрель, шлифовальная машина, удлинитель и медные провода от сварочного аппарата. Заявитель оценила причиненный ей материальный ущерб в размере свыше 12 000 рублей.

По указанному заявительницей адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в дом путем отжатия входной двери.

При отработке мест возможного сбыта похищенного в одном из комиссионных магазинов города сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли залоговые квитанции на часть пропавшего имущества, выданные на имя местного жителя.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили возможные места нахождения, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный 1983 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялся, выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что шлифовальную машинку не успел сдать в ломбард. Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице. Работа по розыску остальных вещей продолжается.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Фото представлено ГУ МВД России по Самарской области.