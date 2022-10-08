В Самарской области осудили троих похитителей кабеля

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При обходе территории закрепленного административного участка в селе Новое Усманово участковому уполномоченному полиции ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский» Ленару Яриеву местные жители рассказали о краже медного кабеля с территории частного дома, который недавно купили представители ООО под склад.



Офицер полиции незамедлительно доложил поступившую информацию в дежурную часть органа внутренних дел и принял меры к раскрытию возможного правонарушения и задержанию подозреваемых.



Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение подозреваемых 1985, 1997 и 1995 годов рождения, задержал их и передал прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы.



В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что причиненный ущерб обществу с ограниченной ответственностью от противоправных действий сельчан составил свыше 30 тысяч рублей.



Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» в отношении фигурантов по признакам преступлений, предусмотренных п.а ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), возбуждены уголовные дела, которое были расследованы и переданы в районный суд для принятия решения по существу.



Подсудимые в ходе судебного разбирательства дали признательные показания об обстоятельствах, месте и времени совершённых преступлений. Их показания подтвердились собранными полицейскими и исследованными в судебном разбирательстве доказательствами.



Клявлинский районный суд Самары назначил наказание фигурантам: мужчине 1995 года рождения – в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев; мужчине 1985 года рождения - 2 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года четыре месяца; мужчине 1997 года рождения - на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев.



Приговор вступил в законную силу.