Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
В Самаре женщина нашла кредитную карту на лавочке и оплачивала покупки в магазинах
В Самаре женщина нашла кредитную карту на лавочке и оплачивала покупки в магазинах
В Самарской области осудили троих похитителей кабеля
В Самарской области осудили троих похитителей кабеля
НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон
Житель Сызрани воспользовался отзывчивостью незнакомой женщины и похитил ее телефон
Возгорание топливной цистерны произошло на Крымском мосту
Возгорание топливной цистерны произошло на Крымском мосту
Обучение бесплатное и организовано в рамках ежегодного федерального проекта.
Пенсионеров Самары приглашают на бесплатные компьютерные курсы
Кабмин назначает дочку "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-шельф" управляющим новым оператором "Сахалина-1".
Путин поручил создать нового оператора СРП-проекта "Сахалин-1"
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области осудили троих похитителей кабеля

8 октября 2022 10:56
79
В Самарской области осудили троих похитителей кабеля

При обходе территории закрепленного административного участка в селе Новое Усманово участковому уполномоченному полиции ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский» Ленару Яриеву местные жители рассказали о краже медного кабеля с территории частного дома, который недавно купили представители ООО под склад.

Офицер полиции незамедлительно доложил поступившую информацию в дежурную часть органа внутренних дел и принял меры к раскрытию возможного правонарушения и задержанию подозреваемых.

Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение подозреваемых 1985, 1997 и 1995 годов рождения, задержал их и передал прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что причиненный ущерб обществу с ограниченной ответственностью от противоправных действий сельчан составил свыше 30 тысяч рублей.

Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» в отношении фигурантов по признакам преступлений, предусмотренных п.а ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), возбуждены уголовные дела, которое были расследованы и переданы в районный суд для принятия решения по существу.

Подсудимые в ходе судебного разбирательства дали признательные показания об обстоятельствах, месте и времени совершённых преступлений. Их показания подтвердились собранными полицейскими и исследованными в судебном разбирательстве доказательствами.

Клявлинский районный суд Самары назначил наказание фигурантам: мужчине 1995 года рождения – в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев; мужчине 1985 года рождения - 2 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года четыре месяца; мужчине 1997 года рождения - на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
475
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
602
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
638
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
306
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
570
Весь список