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В Самарской области осудили группу лиц, сбывающих поддельные пятитысячные

27 января 2021 13:23
81
В Самарской области осудили группу лиц, сбывающих поддельные пятитысячные

В Самарской области вынесли приговор Никите Павлушкину, Никите Юкину, Захару Куцу и Роману Куцу. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденные, действуя самостоятельно и группой лиц по предварительному сговору, неоднократно приобретали поддельные банковские купюры, номиналом 5 тысяч рублей, а всего не менее 25 купюр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», после чего реализовывали их на территории города Самары, приобретая на полученные денежные средства продукты питания и мобильные телефоны.

Кроме того, в ходе проведения обыска в квартире Павлушкина было обнаружено и изъято наркотическое средство – гашиш, общей массой 35, 02 грамма.

Приговором федерального суда Октябрьского района города Самары Павлушкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно, с испытательным сроком на 3 года, Захару Куцу – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, Роману Куцу – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, Юкину - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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Комментарии

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Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!

Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.


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