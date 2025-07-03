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В Самарской области оперативно разыскали похищенный автомобиль и задержали угонщика

3 июля 2025 13:58
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В Самарской области оперативно разыскали похищенный автомобиль и задержали угонщика

27 июня текущего года в дневное время в дежурную часть за помощью обратилась 41-летняя жительница села Новые Сосны. Женщина сообщила полицейским, что отдыхала в компании на территории форелевого хозяйства, оставила свой автомобиль Renault Duster с ключами в замке зажигания и незапертой дверью. Через некоторое время она обнаружила отсутствие своего знакомого и принадлежащего ей транспортного средства.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер машины, после чего ориентировал на розыск личный состав межмуниципального отдела и направил следственно-оперативную группу по адресу, указанному в сообщении.

Через несколько часов, находясь на автодороге «Клявлино-Шентала» (почти в 30 километрах от места происшествия), сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции заметили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым. Полицейские, используя громкоговорящее устройство, остановили транспортное средство и задержали мужчину, находившегося за рулём. О произошедшем сообщили в дежурную часть.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место задержания, осмотрели транспортное средство, изъяли следы и предметы. Машину поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекторы при задержании злоумышленника выявили у него явные признаки опьянения, и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте с помощью прибора «Юпитер» или пройти процедуру в районной больнице, на что 39-летний мужчина ответил отказом. Правонарушителя для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Суд, рассмотрев материалы, собранные полицейскими, арестовал ранее лишённого водительского удостоверения местного жителя на 15 суток. В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В ходе опроса неоднократно ранее судимый за хулиганства и разбои задержанный пояснил сотрудникам, что решил воспользоваться автомобилем своей знакомой для поездок в личных целях. 

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Транспортное средство возвращено законной владелице.

Работа полицейских не оставила потерпевшую равнодушной. Женщина, узнав об акции-флешмобе «Спасибо ГАИ», организованном МВД России, опубликовала в социальных сетях слова признательности сотрудникам МО МВД России «Клявлинский»: «Хочу выразить благодарность за оперативную, грамотную работу и человеческое отношение всем сотрудникам Госавтоинспекции МО МВД России „Клявлинский“. Полицейские оперативно отреагировали на мою просьбу о помощи в поиске автомобиля, который угнали в Клявлинском районе. Сотрудники полиции, которые выехали на вызов, оперативно задержали подозреваемого в угоне автотранспорта, связались со мной и вернули машину в целости и сохранности! Огромное спасибо таким сотрудникам. Дай Бог здоровья парням и их семьям», — написала женщина в одном из территориальных интернет-пабликов.

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