В Самарской области мужчина угнал автомобиль односельчанина

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В октябре прошлого года в дежурную часть Отделения МВД России по Хворостянскому району обратился местный житель 1988 года рождения, который сообщил об угоне автомобиля ВАЗ-21213.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал на розыск автомобиля наружные службы полиции и направил следственно-оперативную группу по адресу, указанному в сообщении.

Полицейские, проведя осмотр места происшествия и подробно опросив заявителя и очевидцев, выяснили, что на автомашине, стоящей во дворе частного дома, уехал сосед в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного действия и пояснил, что, увидев незапертую машину с ключом в замке зажигания, решил ей воспользоваться, чтобы доехать до магазина.

Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) отделом дознания ОМВД России по Хворостянскому району, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области (судебный состав в селе Хворостянка) доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.