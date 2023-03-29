В Самарской области мошенница обманывала пенсионерок по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

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Полицейские установили маршрут передвижения мошенницы и задержали ее.

72-летняя жительница Кинель-Черкаского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Ей позвонила на стационарный телефон женщина и плачущим голосом сказала, что по её вине произошло ДТП, в котором пострадала беременная девушка. Пенсионерка подумала, что ей звонит родственница и решила помочь. По указанию звонившей она завернула денежные средства в размере 100 000 рублей в кухонное полотенце, положила в пакет черного цвета. В этот же пакет положила посуду и средства гигиены для якобы потерпевшей в ДТП, и передала все незнакомой женщине, которая пришла к ней домой. После того как местная жительница перезвонила родственнице, поняла, что стала жертвой мошенницы. Приметы злоумышленницы потерпевшая сообщила полицейским.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что женщина с похожими приметами вызывала такси до города Отрадный. Выехав в соседний город, полицейские установили дальнейший маршрут передвижения подозреваемой, выяснили, что она заходила в один из магазинов города, изъяли и просмотрели камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, на которых видно, как злоумышленница кладет денежные средства в банкомат.

Во время объезда ближайших дворов сотрудники полиции обратили внимание на сидящую на лавочке женщину, схожую по приметам с разыскиваемой, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая 37-летняя жительница села Богатое Самарской области призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что денежные средства перевела на банковский счет.

Полицейские проверяют причастность задержанной к еще одному мошенничеству по этой же схеме в отношении 81-летний жительницы села Кинель-Черкассы, которая передала ей 200 тысяч рублей.

Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается, устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям на территории региона.