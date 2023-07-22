В Самарской области изъяли у наркокурьера из Подмосковья почти 2 кг мефедрона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одно из крупнейших спортивных событий года состоится завтра во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
В Самаре прошла церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи "Бокс на Волге" 
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, ранения получили четыре сотрудника СМИ.
Во время обстрела ВСУ в зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
В рамках совещания собравшиеся обсудили итоги прошлого сезона, который стал первым с применением Карты болельщика, а также поставили задачи на новый.
Лидия Рогожинская приняла участие в совещании по вопросам реализации Карты болельщика в преддверии нового футбольного сезона 
В России запланировали обучение 40 тыс. студентов в 2025 году в сфере БАС
Сызранец попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой
Сызранец попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой
Профориентационная экскурсия по профессиям в сфере библиотечного дела для школьников Самарской области
Профориентационная экскурсия по профессиям в сфере библиотечного дела для школьников Самарской области
В Новокуйбышевске водитель врезался в опору ЛЭП
В Новокуйбышевске водитель врезался в опору ЛЭП
Движение машин по Крымскому мосту временно остановлено
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области изъяли у наркокурьера из Подмосковья почти 2 кг мефедрона

22 июля 2023 12:15
163
В Самарской области изъяли у наркокурьера из Подмосковья почти 2 кг мефедрона

Запрещенное вещество обнаружили в автомобиле мужчины.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре возле дома, расположенного на 24 км Московского шоссе, обратили внимание на неадекватное поведение водителя припаркованного автомобиля. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. Во время разговора тот заметно нервничал, требовал ускорить проверку документов, вел себя подозрительно.  Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть. На место  прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре.

Отвечая на вопросы полицейских, мужчина признался, что в багажнике его автомобиля находится наркотическое средство. В присутствии понятых под обивкой сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовые сверки с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что все изъятое является наркотическим средством – мефедрон, общей массой около 2 килограмм.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, привезти на территорию г. Самары, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Осуществить задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ППСП задержали подозреваемую в хранении амфетамина в Тольятти
22 июля 2023, 11:36
ППСП задержали подозреваемую в хранении амфетамина в Тольятти
Работник таксомоторной организации попросил полицейских помочь вывести из машины неадекватную клиентку. Криминал
137
В Сызрани у мужчины нашли три пакета наркотиков
21 июля 2023, 12:37
В Сызрани у мужчины нашли три пакета наркотиков
Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет и хранил при себе без цели сбыта. Криминал
344
В Сызрани задержали наркодилершу
20 июля 2023, 17:00
В Сызрани задержали наркодилершу
Она приговорена к  лишению свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Криминал
496
В центре внимания
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
219
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
390
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
851
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
540
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
1403
Весь список