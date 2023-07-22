В Самарской области изъяли у наркокурьера из Подмосковья почти 2 кг мефедрона

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Запрещенное вещество обнаружили в автомобиле мужчины.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре возле дома, расположенного на 24 км Московского шоссе, обратили внимание на неадекватное поведение водителя припаркованного автомобиля. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. Во время разговора тот заметно нервничал, требовал ускорить проверку документов, вел себя подозрительно. Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре.

Отвечая на вопросы полицейских, мужчина признался, что в багажнике его автомобиля находится наркотическое средство. В присутствии понятых под обивкой сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовые сверки с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что все изъятое является наркотическим средством – мефедрон, общей массой около 2 килограмм.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, привезти на территорию г. Самары, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Осуществить задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.