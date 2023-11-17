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В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве

17 ноября 2023 13:56
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В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года на основании распоряжения Главы муниципального района Безенчукский Самарской области проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Ресурсный центр» за период с января 2019 года по декабрь 2020 года. По результатам проверки установлено, что осужденная неоднократно завышала себе заработную плату, перечисляя денежные средства без подтверждающих документов и оснований себе на зарплатную карту, похитив таким образом денежные средства на общую сумму более 400 тысяч рублей, чем причинила бюджету администрации муниципального района Безенчукский ущерб на указанную сумму.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев принудительных работ. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

 

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