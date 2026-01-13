В Самарской области дизайнер лишилась 15 тыс руб на сервисе для подбора специалистов

В один из отделов полиции областного центра с сообщением о хищении 15 000 рублей обратилась 27-летняя женщина. В ходе опроса заявительница пояснила полицейским, что, являясь дизайнером, зарегистрировалась на одном из сервисов для подбора специалистов. Найдя там потенциального клиента, девушка обговорила с ним условия сделки, а для того, чтобы получить аванс за предстоящую работу, ей потребовалось присоединить к сервису банковскую карту с суммой, эквивалентной авансу. Местная жительница не задумываясь сделала это, однако, вместо того, чтобы поступить на счет, деньги были списаны.