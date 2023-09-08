В Самарской области будут судить 20 наркоторговцев

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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20 участников преступного сообщества (преступной организации). Они обвиняются ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), 61 преступлении по п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах), ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и особо крупном размерах), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной группой преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января по ноябрь 2021 года 5 организаторов привлекли 16 человек к участию в преступном сообществе с целью сбыта на территории Самарской и Московской областей наркотических средств. Преступная деятельность сообщников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе следствия из незаконного оборота было изъято более 5500 грамм наркотического средства – героин. Следствием установлено, что в период преступной деятельности участники группы совершили финансовые операции с деньгами на общую сумму более 391 млн рублей.

В связи с заключение досудебного соглашение уголовное дело в отношении одного из участников выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается Нагатинским районным судом г.Москвы.Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемым будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Самары, сообщает облпрокуратура.