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В Самаре задержан закладчик с наркотиками в рюкзаке

26 ноября 2022 11:40
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В Самаре задержан закладчик с наркотиками в рюкзаке

Из рюкзака самарца полицейские изъяли 64 сверка с наркотиком, еще партию он успел разложить в тайниках на территории города. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Самары 1993 года рождения.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники подразделения ОНК отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре получили информацию, что возле одного из домов, расположенного по переулку Аргунский, находится мужчина, который может быть причастен к сбыту наркотических средств.

Незамедлительно выехав по указанному адресу, оперативники задержали 29-летнего мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из его рюкзака 64 свертка с белым веществом внутри. В сотовом телефоне задержанного обнаружили геолокации 4 тайников-закладок, при проверке которых изъяли свертки с неизвестными веществами.  

Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что первое вещество содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, второе является наркотическим средством мефедрон. Всего из незаконного оборота изъято более 60 граммов запрещенных веществ, что соответствует крупному размеру. Ранее судимый за кражу и грабеж безработный житель областного центра в ходе опроса признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что приобрёл наркотик через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Благодаря слаженной работе сотрудников следственных и оперативных подразделений, мужчине предъявлено обвинение в совершении 4 эпизодов сбыта наркотиков в значительном размере и одного факта покушения на сбыт запрещённого вещества в крупном размере и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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