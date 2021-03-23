В Самаре задержали серийного разбойника, при задержании он себя ранил

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Мужчина находился в федеральном розыске.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области разыскивали неоднократно судимого за имущественные преступления жителя Самары 1989 года рождения, подозреваемого в совершении в период с ноября 2020 по март 2021 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: четырех разбойных нападений на магазины в Советском, Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары и грабежа, совершенного в Куйбышевском районе областной столицы. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Информация о розыске распространялась в СМИ и сети Интернет.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено место нахождения подозреваемого. При силовой поддержке бойцов спецподразделения "СОБР" Управления Росгвардии по Самарской области в одной из квартир жилого дома Кировского района Самары сотрудники уголовного розыска заблокировали мужчину. Укрывшись за железной дверью подозреваемый нанес себе телесные повреждения. Бойцы спецподразделения "СОБР" оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщает облМВД.